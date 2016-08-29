

Galatasaray'ın transferini bitirme noktasına getirdiği Fildişili futbolcu Tiote'nin sağlık kontrolünde olumsuz bulgular çıktı.







Galatasaray'ın ön libero transferi için İstanbul'a getirdiği Cheick Tiote'nin sağlık kontrolünde sorunlar çıktığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık sponsoru olan hastanede yapılan kontrollerde Fildişi Sahilli yıldızın sol dış menisküsünde problem olduğu ve sol bacağının sağ bacağına göre kuvvetsiz olduğu rapor edildi.