GALATASARAY'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ CHEİCKH TİOTE'DE SORUN
Galatasaray'ın transferini bitirme noktasına getirdiği Fildişili futbolcu Tiote'nin sağlık kontrolünde olumsuz bulgular çıktı.
Galatasaray'ın transferini bitirme noktasına getirdiği Fildişili futbolcu Tiote'nin sağlık kontrolünde olumsuz bulgular çıktı.
Galatasaray'ın ön libero transferi için İstanbul'a getirdiği Cheick Tiote'nin sağlık kontrolünde sorunlar çıktığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık sponsoru olan hastanede yapılan kontrollerde Fildişi Sahilli yıldızın sol dış menisküsünde problem olduğu ve sol bacağının sağ bacağına göre kuvvetsiz olduğu rapor edildi.
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