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galatasaray'ın transfer etmek istediği cheickh tiote'de sorun

GALATASARAY'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ CHEİCKH TİOTE'DE SORUN

Galatasaray'ın transferini bitirme noktasına getirdiği Fildişili futbolcu Tiote'nin sağlık kontrolünde olumsuz bulgular çıktı.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 15:51
Puan Ver : Galatasaray'ın Transfer Etmek İstediği Cheickh Tiote'de Sorun(0/10)


Galatasaray'ın transferini bitirme noktasına getirdiği Fildişili futbolcu Tiote'nin sağlık kontrolünde olumsuz bulgular çıktı.



Galatasaray'ın ön libero transferi için İstanbul'a getirdiği Cheick Tiote'nin sağlık kontrolünde sorunlar çıktığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık sponsoru olan hastanede yapılan kontrollerde Fildişi Sahilli yıldızın sol dış menisküsünde problem olduğu ve sol bacağının sağ bacağına göre kuvvetsiz olduğu rapor edildi.








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