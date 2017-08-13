GALATASARAY'IN TARİHİNE GEÇEN GHODDOS, YİNE BOŞ DURMADI
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden ilk kez Temmuz ayında elenmesine neden olan Östersunds'da Saman Ghoddos, ligdeki Hammarby maçında attığı muhteşem golle İsveç'e damgasını vurdu.
Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda eleyerek üst tura çıkan Östersunds, İsveç Ligi'nde Hammarby ile karşılaştı.
GHODDOS'TAN EFSANE GOL
Maçın 33. dakikasında sahneye çıkan Östersunds'un 23 yaşındaki İsveçli forveti Saman Ghoddos, yaklaşık 30 metreden ayağından mermi çıkarak ağları adeta deldi. Bu gol, İsveç'e damgasını vurdu.
TARİHE GEÇMİŞTİ
Galatasaray'ın ilk kez bu kadar erken elenmesine sebep olan Östersunds'da Ghoddos, Galatasaray'a da bir gol atmıştı.
Kaynak: haberinburada
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