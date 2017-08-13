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Galatasaray'ın tarihine geçen Ghoddos, yine boş durmadı

GALATASARAY'IN TARİHİNE GEÇEN GHODDOS, YİNE BOŞ DURMADI

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden ilk kez Temmuz ayında elenmesine neden olan Östersunds'da Saman Ghoddos, ligdeki Hammarby maçında attığı muhteşem golle İsveç'e damgasını vurdu.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 20:40
Puan Ver : Galatasaray'ın Tarihine Geçen Ghoddos, Yine Boş Durmadı(10/10)6

Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda eleyerek üst tura çıkan Östersunds, İsveç Ligi'nde Hammarby ile karşılaştı.

GHODDOS'TAN EFSANE GOL

Maçın 33. dakikasında sahneye çıkan Östersunds'un 23 yaşındaki İsveçli forveti Saman Ghoddos, yaklaşık 30 metreden ayağından mermi çıkarak ağları adeta deldi. Bu gol, İsveç'e damgasını vurdu.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Galatasaray'ın ilk kez bu kadar erken elenmesine sebep olan Östersunds'da Ghoddos, Galatasaray'a da bir gol atmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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