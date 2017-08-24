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GALATASARAY'IN SİVASSPOR MAÇI BİLETLERİ YARIM SAATTE BİTTİ


Galatasaray'ın Sivasspor Maçı Biletleri Yarım Saatte Bitti
Tarih : 24 Ağustos 2017, 18:10
Puan Ver : Galatasaray'ın Sivasspor Maçı Biletleri Yarım Saatte Bitti(9/10)5

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor ile oynayacağı maç için satışa çıkardığı biletlerin tükendiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca, yoğun ilgiden dolayı taraftarlarına teşekkür etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Büyük Galatasaray taraftarı, Ankara deplasmanındaki Osmanlıspor maçının ardından "Boş koltuk kalmasın" çağrısını cevapsız bırakmadı. 23 Ağustos'ta GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine özel olarak satışa sunulan biletler; 24 Ağustos'ta ise genel satışa çıktıktan yarım saat gibi kısa bir sürede tükendi.

500 KİŞİ KOMBİNESİNİ DEVRETTİ

Karşılaşmaya gelemeyecek 500'e yakın kombine sahibi biletlerini kombine havuzuna aktararak masraflar hariç bilet gelirinin % 60'ını bir sonraki sezon kombine yenilemesinde indirim olarak almaya hak kazandı.

"50 Bin Aslan Omuz Omuza" sloganı doğrultusunda Galatasaray'ın Sivasspor ile 25 Ağustos Cuma günü oynayayacağı karşılaşmada yerini alamayacak olan kombine sahipleri, tek maçlık haklarını kombine havuzuna devredebilirler."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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