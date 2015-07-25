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galatasaray'ın rakibi udinese

GALATASARAY'IN RAKİBİ UDİNESE

Sarı-kırmızılılar, bugün İtalya Seri A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya gelecek.

Tarih : 25 Temmuz 2015, 11:03
Puan Ver : Galatasaray'ın Rakibi Udinese(10/10)10


Sarı-kırmızılılar, bugün İtalya Seri A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya gelecek. Kamp yapılan Velden'e 20 km mesafede Klagenfurt'ta oynanacak mücadele TSİ ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı D-Smart canlı verecek. Cim-Bom ikinci kampındaki ilk maçta Celta Vigo'yu 2-1 devirmişti.








Etiketler: Galatasaray  In  Rakibi  Udinese    haber

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