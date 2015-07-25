Sarı-kırmızılılar, bugün İtalya Seri A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya gelecek.



Sarı-kırmızılılar, bugün İtalya Seri A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya gelecek. Kamp yapılan Velden'e 20 km mesafede Klagenfurt'ta oynanacak mücadele TSİ ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı D-Smart canlı verecek. Cim-Bom ikinci kampındaki ilk maçta Celta Vigo'yu 2-1 devirmişti.