GALATASARAY'IN RAKİBİ UDİNESE
Sarı-kırmızılılar, bugün İtalya Seri A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, bugün İtalya Seri A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya gelecek. Kamp yapılan Velden'e 20 km mesafede Klagenfurt'ta oynanacak mücadele TSİ ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı D-Smart canlı verecek. Cim-Bom ikinci kampındaki ilk maçta Celta Vigo'yu 2-1 devirmişti.
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