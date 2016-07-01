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galatasaray'ın rakibi manchester united

GALATASARAY'IN RAKİBİ MANCHESTER UNİTED

Galatasaray ile Manchester United, 30 Temmuz Cumartesi günü İsveç'te özel maçta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Göteborg'un Ullevi Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Tarih : 01 Temmuz 2016, 10:15
Puan Ver : Galatasaray'ın Rakibi Manchester United(5/10)2


Danimarka'daki hazırlık kampının ardından İsveç'in Göteborg kentine gidecek olan Galatasaray, burada TSİ 21:45'te Manchester United ile karşılaşacak.



Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabaka öncesinde 12 Temmuz Salı günü FC Thun, 17 Temmuz Pazar günü FC Zurich, 19 Temmuz Salı günü de BSC Young Boys ile İsviçre'de hazırlık maçı yapacak. Galatasaray, Danimarka kampındaki tek özel maçını ise 26 Temmuz Salı günü Ceres Park'ta Aarhus GF ile oynayacak.



Galatasaray, Jose Mourinho ile yeni bir döneme başlayan Manchester United ile 30 Temmuz'daki maçla birlikte 7. kez karşı karşıya gelmiş olacak.








Etiketler: Galatasaray  In  Rakibi  Manchester  United    haber

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