GALATASARAY'IN RAKİBİ MANCHESTER UNİTED
Galatasaray ile Manchester United, 30 Temmuz Cumartesi günü İsveç'te özel maçta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Göteborg'un Ullevi Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Danimarka'daki hazırlık kampının ardından İsveç'in Göteborg kentine gidecek olan Galatasaray, burada TSİ 21:45'te Manchester United ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabaka öncesinde 12 Temmuz Salı günü FC Thun, 17 Temmuz Pazar günü FC Zurich, 19 Temmuz Salı günü de BSC Young Boys ile İsviçre'de hazırlık maçı yapacak. Galatasaray, Danimarka kampındaki tek özel maçını ise 26 Temmuz Salı günü Ceres Park'ta Aarhus GF ile oynayacak.
Galatasaray, Jose Mourinho ile yeni bir döneme başlayan Manchester United ile 30 Temmuz'daki maçla birlikte 7. kez karşı karşıya gelmiş olacak.
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