GALATASARAY'IN RAKİBİ LİGDE SON DAKİKADA KURTULDU
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Östersunds, ligde rakibi Jönköpings Södra ile son dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk ettiği Jönköpings Södra ile 1-1 berabere kaldı.
Jamtkraft Arena'da oynanan 14. hafta karşılaşmasında konuk takım, 73. dakikada Daryl Smylie'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Östersunds, 90+1. dakikada Johan Bertilsson ile rakibine karşılık vererek, bir puanı uzatmalarda bulduğu bu golle kurtardı.
TAKIM LİGDE 5. SIRADA
Ligde iki maçtır puan kaybeden Östersunds, 23 puanla 5. sırada yer aldı.
Östersunds ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 13 Temmuz'da İsveç'te, rövanş karşılaşması ise 20 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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