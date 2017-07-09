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Galatasaray'ın rakibi ligde son dakikada kurtuldu

GALATASARAY'IN RAKİBİ LİGDE SON DAKİKADA KURTULDU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Östersunds, ligde rakibi Jönköpings Södra ile son dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 23:00
Puan Ver : Galatasaray'ın Rakibi Ligde Son Dakikada Kurtuldu(7/10)3

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk ettiği Jönköpings Södra ile 1-1 berabere kaldı.

Jamtkraft Arena'da oynanan 14. hafta karşılaşmasında konuk takım, 73. dakikada Daryl Smylie'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Östersunds, 90+1. dakikada Johan Bertilsson ile rakibine karşılık vererek, bir puanı uzatmalarda bulduğu bu golle kurtardı.

TAKIM LİGDE 5. SIRADA

Ligde iki maçtır puan kaybeden Östersunds, 23 puanla 5. sırada yer aldı.

Östersunds ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 13 Temmuz'da İsveç'te, rövanş karşılaşması ise 20 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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