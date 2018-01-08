Galatasaray'ın Mecidiyeköy'de yaptığı otel için Titanic Grubu devreye girdi. Şirket, 10 yıl için 60 milyon TL teklif etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mecidiyeköy'de yapılan otelde turizm sektörünün durumuna göre planlı şekilde hareket ettiklerini kaydetmişti.

PARA SADECE OTEL İÇİN KULLANILABİLİYOR

Otelin inşaatı için G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in girişimiyle yaklaşık 20 milyon dolar kredi alınmıştı. Diğerlerinden farklı bir özellik taşıyan bu krediyle para bankada bloke olduğu için harcamalar sadece otel için kullanılabiliyor. Titanic Otel Grubu yetkilileri, Dursun Özbek ile görüşme yaptı. 2018 sonunda geçerli olmak üzere 10 yıllık kiralama teklifi yapıldı. Teklifin yıllık 6 milyon lira civarında olduğu belirtildi.

KARAR 20 OCAK SONRASI

Akşam'ın haberine göre; Özbek'in net kararını 20 Ocak'taki seçim sonrası vereceği belirtildi. Buradan gelecek gelir, finansal anlamda sarı-kırmızılı ekibe biraz da olsa nefes aldıracak.

Kaynak: haberinburada