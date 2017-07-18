GALATASARAY'IN LİSTESİNDEKİ FERNANDO, INSTAGRAM'DA GS PAYLAŞIMI BEĞENDİ
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Manchester City'li Fernando, Instagram'da kendisi için hazırlanan Galatasaray formalı fotoğrafı beğendi.
Galatasaray'ın istediği Fernando'dan flaş hareket! Manchester City'nin orta saha oyuncusu Fernando sürpriz bir harekete imza attı.
Imbula ile birlikte Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Fernando, kendisi için hazırlanan Galatasaray formalı fotoğrafı beğendi.
GUARDIOLA KADROYA ALMADI
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Galatasaray'ın orta saha transferi için adaylar arasında yer alan Fernando ile Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın forvet transferi listesinde yer alan Wilfried Bony'yi kafileye almadı.
Manchester City ile 2019'da sözleşmesi sona erecek olan Fernando, geçtiğimiz sezon 27 maçta sahaya çıktı.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
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