GALATASARAY'IN KANAYAN BÖLGESİNE İLAÇ GİBİ TRANSFER GELİYOR
Galatasaray, iki sezondur Carole'den verim alamadığı sol bek bölgesi için Benfica'da forma giyen Eliseu için temaslara başlayacak.
Galatasaray ayağını gazdan çekmiyor. Transferde hız kesmeyen sarı kırmızılılar Ndiaye'yi renklerine bağladıktan sonra şimdi de savunma için kolları sıvadı.
YENİ İSİM ELİSEU
Takvim'in haberine göre, Sol bek transferi için acele etmeyen Galatasaray için Portekiz'den bir iddia geldi. Sarı- Kırmızılılar'ın Benfica formasını giyen Eliseu'yu istediği belirtildi. 33 yaşındaki Portekizli oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var. Eliseu'nun ismi daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Nişanlısını Motora Binmeye 1 Yılda İkna Etti, İlk Binişte Kaza Geçirdi
- Hainler Bombalanacak Noktaları Harita Üzerinden Tek Tek İşaretlemiş
- Tarihin En Büyük Güneş Tutulmasına Tanık Olmak İçin Nefesler Tutuldu!
- Ağrı'da Köylüler Korkudan Dışarıya Bile Çıkamıyor
- Likya Yolu'nda Kaybolan 3 Üniversiteli Kurtarıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Anneye En Güzel Düğün Hediyesi: Sma Hastası Kardeşiyle Dans Etti
- Fransız Sinemasının Unutulmaz İsimlerinden Jeanne Moreau Hayatını Kaybetti
- Haber Kanalındaki Montaj Odasından Dev Bir Piton Çıktı!
- Sorumsuzluğun Böylesi! Çocuklarını Dolaba Kilitleyip Yüzmeye Gittiler
- 3 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Etti, Herkesin Gözü Önünde İdam Edildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar