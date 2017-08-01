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Galatasaray'ın kanayan bölgesine ilaç gibi transfer geliyor

GALATASARAY'IN KANAYAN BÖLGESİNE İLAÇ GİBİ TRANSFER GELİYOR

Galatasaray, iki sezondur Carole'den verim alamadığı sol bek bölgesi için Benfica'da forma giyen Eliseu için temaslara başlayacak.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Galatasaray'ın Kanayan Bölgesine İlaç Gibi Transfer Geliyor(10/10)6

Galatasaray ayağını gazdan çekmiyor. Transferde hız kesmeyen sarı kırmızılılar Ndiaye'yi renklerine bağladıktan sonra şimdi de savunma için kolları sıvadı.

YENİ İSİM ELİSEU

Takvim'in haberine göre, Sol bek transferi için acele etmeyen Galatasaray için Portekiz'den bir iddia geldi. Sarı- Kırmızılılar'ın Benfica formasını giyen Eliseu'yu istediği belirtildi. 33 yaşındaki Portekizli oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var. Eliseu'nun ismi daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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