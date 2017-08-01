Galatasaray ayağını gazdan çekmiyor. Transferde hız kesmeyen sarı kırmızılılar Ndiaye'yi renklerine bağladıktan sonra şimdi de savunma için kolları sıvadı.

YENİ İSİM ELİSEU

Takvim'in haberine göre, Sol bek transferi için acele etmeyen Galatasaray için Portekiz'den bir iddia geldi. Sarı- Kırmızılılar'ın Benfica formasını giyen Eliseu'yu istediği belirtildi. 33 yaşındaki Portekizli oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var. Eliseu'nun ismi daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Kaynak: haberinburada