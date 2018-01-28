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Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU

Galatasaray, Stoke City'nin teklif yaptığı Badou Ndiaye'ye rest çekti: 19 milyon euro getir, takımdan ayrıl.

Tarih : 28 Ocak 2018, 11:20
Puan Ver : Galatasaray'ın İstediği Rakam Belli Oldu(7/10)3

Transferin son günlerinde takıma takviye yapması beklenen G.Saray, önemli bir silahını satma tehlikesi ile karşı karşıya… Sarı-kırmızılılarda gündeme damgasını vuran isim ise Senegalli Badou Ndiaye.

İngiliz ekibi Stoke City'nin ısrarla istediği oyuncu Premier Lig'e gitmek için gemileri yaktı ve maç öncesinde G.Saray'ın Florya kampından ayrıldı. Ara transfer döneminde Ndiaye için ciddi teklifler gelirken Fatih Terim'in de ret yanıtı vermesi ile birlikte hem Dursun Özbek yönetimi hem de Mustafa Cengiz yönetimi teklifleri kabul etmedi.

BİR KEZ DAHA TEKLİF YAPTILAR

Ancak buna rağmen Stoke City'nin ısrarı sürdü ve son olarak da 16 milyon Euro'luk teklif ile G.Saray'ın kapısı bir kez daha çalındı. Peki bu kez ne değişti? Oyuncu, menajeri aracılığı ile yönetime gitmek istediğini açık açık söylerken kendisinden bunu Fatih Terim'e de söylemesi istendi.

TERİM "KAMPTAN AYRILABİLİRSİN" DEDİ

Vatan'ın haberine göre; Florya'da Osmanlı maçı öncesinde sarı-kırmızılı oyuncular kampa girerken Ndiaye de akşam saatlerinde hocasına görüşmek istediğini iletti. Terim, "İngiltere'ye giderek Premier Lig'de oynamak istiyorum" diyen Ndiaye'yi dinledi.. Ardından da G.Saray'da kalmak istemeyen oyuncuyu durdurmayarak kamptan ayrılabileceğini iletti. Ndiaye gece yarısı kamptan ayrılırken kadrodan da çıktı.

GALATASARAY 19 MİLYON EURO İSTİYOR

Şimdi gözler de Stoke City ile G.Saray arasındaki pazarlıklarda. İngiliz ekibi 16 milyon Euro önerirken Aslan'ın hedefi ise bu rakamı 19 milyon euroya yükseltip Ndiaye'nin ayrılmasına onay vermek.

Sezon başında 7.5 milyon euroya Osmanlıspor'dan alınan Senegalli oyuncunun ayrıca 1 milyon euro da bonusları bulunuyordu. Bu sezonun sonunda kontratında 19 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan oyuncuyu yönetim şimdiden bu rakama bırakmaya hazır.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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