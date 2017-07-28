Adı Galatasaray'la anılan Bursasporlu Mert Günok, İstanbul'a gelip Başakşehir'le anlaştı. Turuncu-lacivertliler, daha önce de G.Saray'ın istediği Clichy'yi almıştı.

Bursaspor'da forma giyen eski Fenerbahçeli file bekçesi Mert Günok, Başakşehir ile imzalıyor.

Galatasaray ile adı geçen hatta bu hafta İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacağı iddia edilen Mert Günok, Başakşehir ile anlaşma sağladı.

İMZAYI ATACAK

Tecrübeli kalecinin en kısa zamanda Başakşehir ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Başakşehir bu transfer döneminde Galatasaray'ın transferi için çok uğraş verdiği Gael Clichy'i kadrosuna katmıştı.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada