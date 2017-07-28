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Galatasaray'ın İstediği Feghouli, West Ham United'ın Kampından Ayrıldı
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Galatasaray'ın İstediği Feghouli, West Ham United'ın Kampından Ayrıldı

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ FEGHOULİ, WEST HAM UNİTED'IN KAMPINDAN AYRILDI

Galatasaray'ın sağ kanat için istediği Sofiane Feghouli, Almanya'daki West Ham United kampından ayrılarak Fransa'ya döndü.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 15:30
Puan Ver : Galatasaray'ın İstediği Feghouli, West Ham United'ın Kampından Ayrıldı(8/10)4

Galatasaray'da görüşülen isimlerin transferlerinde artık sona gelindi. Fernando için Manchester City ve oyuncuyla anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar, bir başka yıldız Feghouli'de de mutlu sona çok yakın.

ALMANYA KAMPINDAN AYRILDI

Cim Bom'un 3.8 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sofiane Feghouli, West Ham United'ın kampından ayrıldı. Cezayirli futbolcunun sakatlığı nedeniyle takımın Almanya kampından ayrılıp Fransa'ya döndüğü öğrenildi.

FİYATI 4.5 MİLYON EURO

Kısa süre içinde transferi tamamlanacak olan yıldız oyuncunun Fernando ile birlikte Avusturya kampına katılması beklenirken, Feghouli için Galatasaray'ın bonservis bedeli olarak 4.5 milyon euro ödeyeceği tahmin ediliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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