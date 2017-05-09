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galatasaray'ın ilk transferi uğur çiftçi

GALATASARAY'IN İLK TRANSFERİ UĞUR ÇİFTÇİ

Gelecek sezon kadro revizyonuna gitmeyi planlayan Galatasaray transfere Gençlerbirliği'nin sol bekiyle başladı

Tarih : 09 Mayıs 2017, 10:25
Puan Ver : Galatasaray'ın İlk Transferi Uğur Çiftçi(6/10)5


Yeni sezonda sil baştan takım kurmaya hazırlanan Galatasaray aradığı sol beki Ankara'da buldu. Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi ile sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Kulübü ile bir sene sonra bitecek sözleşmesini uzatmayan Uğur, Aslan'a 'Evet' dedi. 2 milyon Euro bonservis karşılığında bu transferin biteceği tahmin ediliyor. Ahmet Çalık transferinde Başkent ekibiyle iyi ilişkiler kuran Galatasaray, Uğur Çiftçi için de Gençlerbirliği'ni ikna etmesi bekleniyor. Bu sezon 29 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu 1 gol atıp 2 asist yaptı. 1.80 boyuyla bir beke göre hava toplarında etkili olan Uğur'un gelişi, İngiltere ve Fransa'dan teklifler alan Lionel Carole'ün gitmesi anlamına geliyor.



BRUMA ASKIYA ALDI!

Tudor'la yıldızı bir türlü barışmayan ve en son Kasımpaşa maçının 18. dakikasında oyundan alınan Bruma, Galatasaray'la sözleşme yenileme görüşmelerini askıya aldırdı. Kulüple masaya oturmak için Türkiye'ye gelen menajer Catio Balde, Portekizli yıldızın isteği doğrultusunda yönetimle yapacağı toplantısını iptal etti. Görüşme iptalinin, parasal konulardaki anlaşmazlıkla ilgili olduğu iddia edildi.



KARAR PARA CEZASI

Galatasaray'ın evinde aldığı ağır Kasımpaşa yenilgisi sonrası yönetim düğmeye basıyor. Bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında cezalar karara bağlanacak. Wesley Sneijder, Bruma ve De Jong başta olmak üzere birçok oyuncuya disiplinsiz davranışlarından dolayı para cezası kesilecek. Yönetimin kadro dışı bırakma konusunda ise bir karar alması beklenmiyor. Para cezalarının ise sezon sonu takımın ligdeki konumuna göre yürürlüğe gireceği vurgulandı. Sezon başında Sneijder, Sabri, Chedjou ve Selçuk İnan, ağır para cezaları almış ancak uygulanmamıştı.



 



kaynak:sabah








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