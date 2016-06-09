

Galatasaray'a stoper müjdesi... Savunma sorunlarını çözmek için defansa ve orta sahaya nokta transferler yapmak isteyen sarı kırmızılılar, önceliği bonservisi elinde olan oyunculara vermişti. Bu doğrultuda, Schalke ile kontratı sona eren Roman Neustadter'le bir süredir görüşen Cimbm'un önemli bir aşama kaydettiği öne sürüldü.







Alman gazetesi Bild'in iddiasına göre, Galatasaraylı yöneticiler, Neustadter'in menajeriyle el sıkıştı. Tarafların anlaşmaya vardığı ve resmi imzaların atılması için geri sayıma geçtiği belirtildi. Bu doğrultuda kontratın son gününün dolması beklenecek. Eğer Schalke sözleşmeyi bir an önce fesh etmezse, Galatasaray'ın 1 Temmuz'u beklemesi gerekebilir.







Ön libero bölgesinde de görev yapabilen Roman Stadter, bu sezon Schalke'de 38 resmi maçta forma giyerken 1 de gol attı. Futbola 2003 yılında Alman ekibi Mainz'ın altyapısında başlayan Roman Neustadter, 2010'da Mönchengladbach'a transfer oldu. Burada 2 sezon oynadıktan sonra Schalke'ye geçen tecrübeli oyuncu, takımın asları arasında yer alıyordu.