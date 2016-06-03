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galatasaray'ın ilk hedefi roman neustadter!

GALATASARAY'IN İLK HEDEFİ ROMAN NEUSTADTER!

Yeni sezon kadro planlaması için kollar sıvayan Galatasaray, savunmaya takviye yaparak transfer sezonunu açmak istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim, Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Alman asıllı Rus futbolcu Roman Neustadter...

Tarih : 03 Haziran 2016, 15:35
Puan Ver : Galatasaray'ın İlk Hedefi Roman Neustadter!(5/10)7


Galatasaray yeni sezonun yapılanmasında takımın eksikliklerini savunmadan başlayarak kapatmak amacında. Sportif A.Ş.'nin yeni yapılanmış yönetim kurulu kadrosu Alp Yalman, Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu'nun ilk kez biraraya geldiği toplantıda transferde öne çıkan isimler arasında bir de sürpriz savunmacı vardı.



Galatasaray'a önerilen Rus stoper Roman Neustadter, Bundesliga ekiplerinden Shalke'nın formasını 4 yıldır giyiyordu. 28 yaşındaki stoperin sözleşmesinin bittiği ve bonservisinin elinde olduğu bildirildi.








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