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galatasaray'ın hedefindeki iki yıldız!

GALATASARAY'IN HEDEFİNDEKİ İKİ YILDIZ!

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, düğmeye bastı.

Tarih : 23 Aralık 2016, 09:13
Puan Ver : Galatasaray'ın Hedefindeki İki Yıldız!(8/10)6



Forvette sezon başından beri sakatlıktan kurtulamayan Kolbeinn Sigthorssun'un yanı sıra Lukas Podolski'nin de sakatlanması ve Eren Derdiyok'un da formsuzluğu nedeniyle arayışa giren Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga takımlarından Hoffenheim forması giyen Eduardo Vargas'ı gözüne kestirdi.




Savunmada ise Afrika Kupası'na gidecek Aurelien Chedjou ve Serdar Aziz'in sezonu kapatmasıyla alternatifsiz kalan Cimbom, İtalyan devi İnter'in stoperi Andrea Ranocchia'yla ilgilenmeye başladı.



KİRA FORMÜLÜ

İçinde bulundukları ekonomik sıkıntı sebebiyle bonservis ödeyerek futbolcu almak istemeyen Özbek yönetimi, gündemindeki iki oyuncu için de kiralama formülünü devreye soktu.UEFA kriterlerini de gözeten Sarı-Kırmızılılar'ın, hem 27 yaşındaki Şilili forvet, hem de 28 yaşındaki İtalyan stoper için kulüplerine satın alma opsiyonlu bir teklif yaparak beklemeye geçtikleri öğrenildi.



 



kaynak:habertürk










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