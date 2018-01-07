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Galatasaray'ın gündemindeki yıldız, başka kulübe imzayı attı

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ YILDIZ, BAŞKA KULÜBE İMZAYI ATTI

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos, Galatasaray'ın da gündeminde olan Mirallas'ı kiraladı.

Tarih : 07 Ocak 2018, 21:10
Puan Ver : Galatasaray'ın Gündemindeki Yıldız, Başka Kulübe İmzayı Attı(10/10)6

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos, İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Kevin Mirallas'ı kiraladı.

Everton Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Belçikalı milli futbolcunun, 2017-18 sezonu sonuna kadar eski takımı Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.

7,6 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Everton'ın, 2012 yazında Olympiakos'tan 7,65 milyon euroya transfer ettiği Mirallas, İngiliz ekibiyle çıktığı 186 maçta 38 gol, 34 asist üretti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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