GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ YILDIZ, BAŞKA KULÜBE İMZAYI ATTI
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos, Galatasaray'ın da gündeminde olan Mirallas'ı kiraladı.
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos, İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Kevin Mirallas'ı kiraladı.
Everton Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Belçikalı milli futbolcunun, 2017-18 sezonu sonuna kadar eski takımı Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.
7,6 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ
Everton'ın, 2012 yazında Olympiakos'tan 7,65 milyon euroya transfer ettiği Mirallas, İngiliz ekibiyle çıktığı 186 maçta 38 gol, 34 asist üretti.
Kaynak: haberinburada
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