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Galatasaray'ın Gözden Çıkardığı Carole İçin Birçok Takım Sıraya Girdi

GALATASARAY'IN GÖZDEN ÇIKARDIĞI CAROLE İÇİN BİRÇOK TAKIM SIRAYA GİRDİ

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Lionel Carole için Lyon ve Marsilya temasa geçti. 6 ülkeden takımlar da Fransız futbolcuyu takip ediyor.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 10:40
Puan Ver : Galatasaray'ın Gözden Çıkardığı Carole İçin Birçok Takım Sıraya Girdi(7/10)3

Galatasaray'ın sol beki Lionel Carole için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Olympique Lyon ve Marsilya'nın 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için temasa geçtiği belirtildi.

Avrupa kulüpleri Galatasaray'ın Fransız sol beki Lionel Carole için devreye girdi. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Rusya'dan kulüplerin 26 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtildi.

TAKİP EDİYORLAR

Footmercato'nun haberine göre; Marsilya ve Lyon kulüpleri, Carole'ü kadrosuna katmak için bir adım önde. Marsilya'nın sportif direktörü Andoni Zubizeratta'nın Carole'ü yakından takip ettiği yazıldı.

1.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

2015'te Ligue 2 ekibi Troyes'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fransız oyuncu geçen sezonun son bölümündeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Carole'ün Galatasaray ile olan sözleşmesi 2019'da sona eriyor.

GALATASARAY OLIVERA'YLA ANLAŞTI

Galatasaray sol bek için Uruguay'dan Mathias Olivera ile anlaşmıştı. Fakat 1997 doğumlu ismin ilk etapta U21 takımıyla mücadele etmesi gündemde.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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