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Galatasaray'ın geçici teknik direktörü belli oldu

GALATASARAY'IN GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı sonrası Tudor'la yollarını ayırırken Göztepe maçında takımın başında Futbol Akademisi Direktörü Emrah Bayraktar çıkacak.

Tarih : 18 Aralık 2017, 23:30
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Galatasaray'da bir dönem sona eriyor. Sarı kırmızılı takımdaki kötü gidişata son olarak 2-1'lik Yeni Malatya mağlubiyeti de eklenince teknik direktörü Tudor'la ipler koptu.

Hırvat çalıştırıcıyla yolların ayrılması kesinleşirken, yeni bir teknik direktörü bulunana kadar takımın başında bulunacak isim de belli oldu.

TAKIMIN BAŞINDA EMRAH BAYRAKTAR OLACAK

Galatasaray'da pazar günü oynanacak olan Göztepe karşılaşmasında takımın başında Futbol Akademisi Direktörü Emrah Bayraktar'ın sahaya çıkması bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü ise ikinci yarı hazırlık kampı öncesi kesinlik kazanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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