Karaciğer Hastalığı Eski Kalecinin Sonu Oldu
Nerede Kalmıştık Akımına Son Katılan İsim Ümit Davala!
Thy, 2018'de 11,8 Milyar Dolar Gelir Hedefliyor
Sam Allardyce Kariyer Rekorunu Cenk Tosun'la Kırdı
Samsunspor'da Deprem! Tam 8 Futbolcu Serbest Kaldı
Enes Ünal'lı Villarreal Kupada Avantajı Kaybetti
Arsenal Yunan Futbolcu Konstantinos Mavropanos'u Kadrosuna Kattı
Mohamed Salah'a Büyük Onur! Yılın Futbolcusu Seçildi
Canlı Yayında Atletli Pozunun Konuşulduğunu Görünce Çılgına Döndü
Fenerbahçe'de Bir Devir Kapandı! Yıldız Futbolcuyla Yollar Ayrıldı
Sevgilisinin Fotoğrafını Paylaştı, Yapılan Yorumla Acı Gerçeği Öğrendi
Bu Tantuni Başka Tantuni! Sacda Gördüğünüz Et Değil
Hasan Şaş Ve Ümit Davala Fatih Terim'in Yardımcıları Oldular!
222 Milyon Euroluk İsim, Uzatmalı Sevgilisiyle Dudak Dudağa!
Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Lukas Podolski Dönerci Oldu!
İzleyenin Burnunu Sızlatan Görüntüye Dayanamayıp Stüdyoyu Terk Etti
Bakan Özhaseki: Yeni İmar Planlarında Kat İzni 5'i Geçemeyecek
Barcelona, Celta Vigo'ya Diş Geçiremedi
İskoç Taraftarlar, Tek Gözü Görmeyen Futbolcu İçin Sahaya Yapay Göz Attı
West Ham United Taraftarı, Jake Livermore'un Ölen Oğluna Küfür Etti

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Lukas Podolski Dönerci Oldu!

GALATASARAY'IN ESKİ FUTBOLCUSU LUKAS PODOLSKİ DÖNERCİ OLDU!

Galatasaray formasını iki sezon giyen Alman futbolcu Lukas Podolski dönerci oldu.

Tarih : 05 Ocak 2018, 01:00
Puan Ver : Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Lukas Podolski Dönerci Oldu!(5/10)1

Galatasaray'da 2 yıl oynayıp taraftarın sevgisini kazandıktan sonra Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Lucas Podolski Almanya'nın Köln kentinde kebapçı açıyor. Podolski, cumartesi günü açılışını yapacağı "Mangal Döner" isimli restoranda hayranlarıyla buluşacak.

DAHA ÖNCE DONDURMA DÜKKANI AÇMIŞTI

Köln'de 2017 haziran ayında dondurma dükkanı açan Alman yıldız, gıda sektöründe ilerlemeye devam ediyor. Türkiye'de kebaba olan yoğun ilgiden esinlenen Alman forvet, Köln'de çok sık uğradığı Mangal Döner ile ortaklaşa şube açma kararı aldı.

Lukas Podolski'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa birçok önemli futbolcuyu da çağırdığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  In  Eski  Futbolcusu  Lukas  Podolski  Dönerci  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER