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galatasaray'ın en önemli silahı sezonu kapatabilir

GALATASARAY'IN EN ÖNEMLİ SİLAHI SEZONU KAPATABİLİR

Galatasaray'daki dert yumağı her geçen gün büyüyor. Şampiyonluk yolunda iki ezeli rakibinden de büyük fark yiyen Sarı-kırmızılı ekibin, en önemli silahı Wesley Sneijder sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya

Tarih : 29 Aralık 2015, 11:06
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Wesley Sneijder'in, diz dış yan bağlarında oluşan hasar ve ödem yüzünden henüz tedavisine bile karar verilemiyor. Çünkü Wesley'in sakatlığının net bir şekilde MR testinde belirlenmesi için ödemin yok olması gerekiyor. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada da Sneijder'in tedavisi için nihai kararın 10 gün sonra verilebileceği bildirildi.








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