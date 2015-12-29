Galatasaray'daki dert yumağı her geçen gün büyüyor. Şampiyonluk yolunda iki ezeli rakibinden de büyük fark yiyen Sarı-kırmızılı ekibin, en önemli silahı Wesley Sneijder sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya



Wesley Sneijder'in, diz dış yan bağlarında oluşan hasar ve ödem yüzünden henüz tedavisine bile karar verilemiyor. Çünkü Wesley'in sakatlığının net bir şekilde MR testinde belirlenmesi için ödemin yok olması gerekiyor. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada da Sneijder'in tedavisi için nihai kararın 10 gün sonra verilebileceği bildirildi.