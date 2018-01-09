GALATASARAY'IN EMRE MOR TEKLİFİNE CELTA VİGO'DAN CEVAP GELDİ
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Emre Mor için Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, "Emre mor bizim için önemli bir futbolcu" dedi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in çok istediği ve kulübü Celta Vigo ile görüşmlere başlanan Emre Mor için İspanya'da bir son dakika açıklaması geldi.
Emre Mor ile olumlu bir temas kuran Galatasaray'ı yakından ilgilendiren açıklaması Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres yaptı.
"EMRE MOR'U İSTEYEN BİRKAÇ KULÜP OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Devre arası transfer dönemi hakkında açıklamalarda bulunan Felipe Minambres, Emre Mor hakkında çıkan iddiaların sorulması üzerine "Emre Mor'u isteyen birkaç kulüp olduğunu biliyoruz, menajeri de bize iletiyor. Ancak onu önemli bir oyuncu olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, uygun şartların oluşması halinde genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
CELTA VIGO'DA 14 MAÇTA FORMA GİYDİ
Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği oyunculardan olan genç yıldız, anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir. Dortmund'dan Celta Vigo'ya bu sezon transfer olan Emre, 11 La Liga, 3 de İspanya Kupası olmak üzere toplam 14 karşılaşmada forma giyip 1 gol kaydetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Dev Hastane Halka Arzdan 500 Milyon Lira Bekliyor
- Sanal Paralarla Dalga Geçmek İçin Üretilmişti, Değeri 1 Yılda 82 Kat Arttı
- Pentagon, Pakistan'a Yapılacak 900 Milyon Dolarlık Yardımı Durdurdu
- 2 Günde Yerle Bir Oldu! Nakliyeciler Sitesi'nin Yıkımı Tamamlandı
- Mhp'den Yaşlılık Maaşı İçin Yüzde 40 Zam Teklifi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar