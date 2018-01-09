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Galatasaray'ın Emre Mor teklifine Celta Vigo'dan cevap geldi

GALATASARAY'IN EMRE MOR TEKLİFİNE CELTA VİGO'DAN CEVAP GELDİ

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Emre Mor için Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, "Emre mor bizim için önemli bir futbolcu" dedi.

Tarih : 09 Ocak 2018, 06:40
Puan Ver : Galatasaray'ın Emre Mor Teklifine Celta Vigo'dan Cevap Geldi(7/10)3


Galatasaray'da Fatih Terim'in çok istediği ve kulübü Celta Vigo ile görüşmlere başlanan Emre Mor için İspanya'da bir son dakika açıklaması geldi.

Emre Mor ile olumlu bir temas kuran Galatasaray'ı yakından ilgilendiren açıklaması Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres yaptı.

"EMRE MOR'U İSTEYEN BİRKAÇ KULÜP OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Devre arası transfer dönemi hakkında açıklamalarda bulunan Felipe Minambres, Emre Mor hakkında çıkan iddiaların sorulması üzerine "Emre Mor'u isteyen birkaç kulüp olduğunu biliyoruz, menajeri de bize iletiyor. Ancak onu önemli bir oyuncu olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, uygun şartların oluşması halinde genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

CELTA VIGO'DA 14 MAÇTA FORMA GİYDİ

Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği oyunculardan olan genç yıldız, anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir. Dortmund'dan Celta Vigo'ya bu sezon transfer olan Emre, 11 La Liga, 3 de İspanya Kupası olmak üzere toplam 14 karşılaşmada forma giyip 1 gol kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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