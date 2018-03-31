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Galatasaray'ın borcu belli oldu

GALATASARAY'IN BORCU BELLİ OLDU

Galatasaray, 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 883 milyon TL olduğunu açıkladı. Borç alacak farkı ise 1,1 milyar TL.

Tarih : 31 Mart 2018, 15:30
Puan Ver : Galatasaray'ın Borcu Belli Oldu(5/10)1

Galatasaray Spor Kulübü'nün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi gerçekleştirilen 2018 yıllı olağan mali genel kurulunda üyelere dağıtılan raporlarda, kulübün borcunun ne kadar olduğu açıklandı.

BORÇ ALACAK FARKI 1,1 MİLYAR TL

Buna göre kulüp ve bağlı ortaklıkların net borcunun toplam 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 TL, alacakların ise 1 milyar 719 milyon 616 bin 165 TL olduğu ifade edildi. Borç alacak farkının 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 TL olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın 31 Aralık 2016 itibarıyla borç alacak farkı ise 1 milyar 189 milyon 211 bin 671 TL'idi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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