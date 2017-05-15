Sarı-kırmızılı kulübün 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu bildirildi



Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu açıklandı.



Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedemen Otel'de gerçekleştirilen mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında, kulübün mali raporları hakkında üyelere bilgi verildi.



Kesin olmayan raporlara göre, kulübün 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 599 milyon lira olduğu belirtildi.



Kulübün konsolide borç alacak farkının ise 792 milyon lira olduğu duyuruldu.







kaynak:bloomberght