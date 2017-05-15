GALATASARAY'IN BORCU 2 MİLYAR 391 MİLYON LİRA
Sarı-kırmızılı kulübün 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu bildirildi
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedemen Otel'de gerçekleştirilen mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında, kulübün mali raporları hakkında üyelere bilgi verildi.
Kesin olmayan raporlara göre, kulübün 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 599 milyon lira olduğu belirtildi.
Kulübün konsolide borç alacak farkının ise 792 milyon lira olduğu duyuruldu.
kaynak:bloomberght
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