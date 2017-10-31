Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Galatasaray'ın Bitti Gözüyle Baktığı Asamoah: Juventus'ta Mutluyum

GALATASARAY'IN BİTTİ GÖZÜYLE BAKTIĞI ASAMOAH: JUVENTUS'TA MUTLUYUM

Galatasaray'ın kadroya katmak için gün saydığı Kwadwo Asamoah, "Juventus'ta mutluyum." dedi.

Tarih : 31 Ekim 2017, 16:40
Puan Ver : Galatasaray'ın Bitti Gözüyle Baktığı Asamoah: Juventus'ta Mutluyum(10/10)6

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Juventus'un Ganalı sol beki Kwadwo Asamoah, Torino ekibinde mutlu olduğunu söyledi.

Cimbom'un sezon başında Juventus'un son anda çark etmesi nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Asamoah, "kalıcı" gibi konuştu. Ganalı sol bek, "Juventus'ta mutluyum. Burada ne kadar mutlu olduğumu söyleyecek olsam çok uzun bir konuşma yapmak zorunda kalırım" ifadesini kullandı.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  In  Bitti  Gözüyle  Baktığı  Asamoah  Juventus  Ta  Mutluyum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER