GALATASARAY'IN BAŞINA TALİH KUŞU KONDU
Galatasaray'ın genç yıldızı Sinan Gümüş için İtalyan takımları adeta transfer yarışına girdi.
beIN SPORTS'un haberine göre; Benfica ve Sampdoria'nın ardından Serie A ekibi Fiorentina da Sinan için devrede...
FIORENTINA'NIN TEKLİFİ 4.5 MİLYON EURO'YU GEÇTİ
Sinan'a Benfica'nın 3.5 milyon euroluk teklifinin ardından Sampdoria'dan da 4.5 milyon euroluk teklif geldiği iddia edilirken, Fiorentina'nın da daha yüksek bir teklif yaptığı ifade edildi.
Fiorentina'nın 5 milyon euro önerdiği ancak Sinan'ın tercihinin Benfica'da forma giymek olduğu vurgulandı.
Kaynak: haberinburada
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