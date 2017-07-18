GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ ÖSTERSUNDS, İSTANBUL'A GELDİ
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds, İstanbul'a geldi. Östersunds'da teknik direktör Graham Potter, Çarşamba günü basın toplantısı yapacak.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 20 Temmuz Perşembe günü konuk edeceği İsveç'in Östersunds ekibi, İstanbul'a geldi.
BASIN TOPLANTISI YAPILACAKAtatürk Havalimanı'na gelen İsveç temsilcisi, geniş güvenlik önlemleri altında buradan ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti. Östersunds, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın Türk Telekom Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenmandan önce teknik direktör Graham Potter basın toplantısı düzenleyecek.
Galatasaray ile Östersunds arasındaki karşılaşma 20 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.
Kaynak: haberinburada
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