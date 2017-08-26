Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

Galatasaray'ın Asamoah'ın Alternatifi Olarak Gördüğü Gibbs, Elden Kaçıyor

GALATASARAY'IN ASAMOAH'IN ALTERNATİFİ OLARAK GÖRDÜĞÜ GİBBS, ELDEN KAÇIYOR

Galatasaray'ın, Kwadwo Asamoah'ın alternatifi olarak belirlediği Arsenal'in sol beki Keiran Gibbs, İngiltere'nin Watford takımına 5.5 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Galatasaray'ın Asamoah'ın Alternatifi Olarak Gördüğü Gibbs, Elden Kaçıyor(8/10)4

Kieran Gibbs Watford'a! Galatasaray'ın Kwadwo Asamoah'ın alternatifi olarak düşündüğü Arsenal'in İngiliz sol beki Kieran Gibbs için kötü haber geldi.

5.5 MİLYON EURO'YA WATFORD'A

İngiliz basını Watford'un Arsenal ile Gibbs'in transferi konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti. Ada basınına yansıyan haberde Watford'un Gibbs için Londra temsilcisine 5,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Watford'un Gibbs transferini kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Galatasaray da bir süredir Gibbs için Arsenal ile temas halindeydi.

27 yaşındaki sol bek Arsenal formasıyla çıktığı 229 maçta 6 gol ve 25 asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  In  Asamoah  In  Alternatifi  Olarak  Gördüğü  Gibbs  Elden  Kaçıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER