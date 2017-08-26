GALATASARAY'IN ASAMOAH'IN ALTERNATİFİ OLARAK GÖRDÜĞÜ GİBBS, ELDEN KAÇIYOR
Galatasaray'ın, Kwadwo Asamoah'ın alternatifi olarak belirlediği Arsenal'in sol beki Keiran Gibbs, İngiltere'nin Watford takımına 5.5 milyon Euro bonservisle transfer oldu.
Kieran Gibbs Watford'a! Galatasaray'ın Kwadwo Asamoah'ın alternatifi olarak düşündüğü Arsenal'in İngiliz sol beki Kieran Gibbs için kötü haber geldi.
5.5 MİLYON EURO'YA WATFORD'A
İngiliz basını Watford'un Arsenal ile Gibbs'in transferi konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti. Ada basınına yansıyan haberde Watford'un Gibbs için Londra temsilcisine 5,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Watford'un Gibbs transferini kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Galatasaray da bir süredir Gibbs için Arsenal ile temas halindeydi.
27 yaşındaki sol bek Arsenal formasıyla çıktığı 229 maçta 6 gol ve 25 asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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