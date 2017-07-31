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Galatasaray'ın Anlaştığı Fernando, Yola Çıktı

GALATASARAY'IN ANLAŞTIĞI FERNANDO, YOLA ÇIKTI

Galatasaray'ın Manchester City'den transfer ettiği Fernando, paylaştığı fotoğrafla İstanbul'a doğru yola çıktığını müjdeledi.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 09:30
Puan Ver : Galatasaray'ın Anlaştığı Fernando, Yola Çıktı(8/10)4

Galatasaray'ın transferi için kulübü Manchester City'le anlaştığı fakat kendisiyle birkaç pürüzün kaldığı Fernando transferine son noktayı koydu.

Dün İnstagram'dan paylaştığı görsele "Son gün" yazan Fernando, yine aynı sosyal mecrada oğluyla havalimanında yürürken bir fotoğrafını koyup 'Birlikte yeni bir meydan okumaya' yazdı ve sarı kırmızı kalp koydu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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