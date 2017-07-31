GALATASARAY'IN ANLAŞTIĞI FERNANDO, YOLA ÇIKTI
Galatasaray'ın Manchester City'den transfer ettiği Fernando, paylaştığı fotoğrafla İstanbul'a doğru yola çıktığını müjdeledi.
Galatasaray'ın transferi için kulübü Manchester City'le anlaştığı fakat kendisiyle birkaç pürüzün kaldığı Fernando transferine son noktayı koydu.
Dün İnstagram'dan paylaştığı görsele "Son gün" yazan Fernando, yine aynı sosyal mecrada oğluyla havalimanında yürürken bir fotoğrafını koyup 'Birlikte yeni bir meydan okumaya' yazdı ve sarı kırmızı kalp koydu.
Kaynak: haberinburada
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