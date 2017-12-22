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Galatasaray'ın Anlaştığı Fatih Terim, Florya Tesislerine Geldi

GALATASARAY'IN ANLAŞTIĞI FATİH TERİM, FLORYA TESİSLERİNE GELDİ

Galatasaray'ın dün akşam anlaşmaya vardığı Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesislerine geldi. Tecrübeli teknik adam, 11.00'de yapılacak idmanda takımın başında olacak.

Tarih : 22 Aralık 2017, 11:10
Puan Ver : Galatasaray'ın Anlaştığı Fatih Terim, Florya Tesislerine Geldi(7/10)3

Galatasaray dün akşam Fatih Terim ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirirken deneyimli teknik adam bu sabah itibariyle Florya'ya giriş yaptı. Burada kendisini başkan Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek karşıladı.

Terim'in saat 11.00'deki idmanda takımın başında yer alması bekleniyor.

SAAT 3'TE İMZA ATACAK

Galatasaray, tecrübeli teknik adamla saat 15:00'te sözleşme imzalanacağını duyurdu.

LEVENT ŞAHİN DE YANINDA

Öte yandan deneyimli teknik adamın milli takımda yardımcılığını yapan Levent Şahin de Florya'da görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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