Galatasaray dün akşam Fatih Terim ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirirken deneyimli teknik adam bu sabah itibariyle Florya'ya giriş yaptı. Burada kendisini başkan Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek karşıladı.

Terim'in saat 11.00'deki idmanda takımın başında yer alması bekleniyor.

SAAT 3'TE İMZA ATACAK

Galatasaray, tecrübeli teknik adamla saat 15:00'te sözleşme imzalanacağını duyurdu.

LEVENT ŞAHİN DE YANINDA

Öte yandan deneyimli teknik adamın milli takımda yardımcılığını yapan Levent Şahin de Florya'da görüntülendi.

Kaynak: haberinburada