GALATASARAY'IN ANLAŞTIĞI ASAMOAH, HAFTAYA İSTANBUL'A GELECEK
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Juventus'lu sol bek Kwadwo Asamoah, önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılılar bu transfer için 7 milyon Euro ödeyecek.
Galatasaray'ın sol beke transfer için büyük uğraş verdiği Kwadwo Asamoah için Juventus'tan resmi açıklama geldi. İtalyan ekibinin genel menajeri Beppe Marotta, Galatasaray'ın Ganalı sol bekle ilgilendiğini doğrulayarak, "Asamoah, Galatasaray olasılığından bahsetti ancak ayrılmak istediğini söylemedi" ifadesini kullandı. Üstü kapalı konuşan Marotta, "Gelecek tekliflere cevap vermemiz için halen 15 günümüz var" derken, "Kaliteli oyunculardan kurulu bir model yarattık. Mutsuz oyuncuları takımda tutmak istemiyoruz" diyerek transfer için açık kapı bıraktı.
4 YILLIK İMZALAYACAK
Cimbom, 28 yaşındaki Asamoah ile 4 yıllığına anlaşma sağlamıştı. Cenk Ergün, Juventus'tan yanıt beklediklerini söyledi. Transferin haftaya sonuçlanması bekleniyor. Gana basını, G.Saray'ın Asamoah için Juventus'a 7 milyon Euro ödeyeceğini yazdı.
ÖZBEK: AZ KALDI
Dursun Özbek, Asamoah için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Resmiyet kazanınca açıklayacağız" dedi. Başkan, taraftarı mutlu etmek için hamlelerin süreceğini belirtirken, "Uçakları indirdik, kalkacak uçaklar da var. Ayrılanlar olacak" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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