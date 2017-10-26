GALATASARAY'IN 40 YILLIK MASÖRÜ, HAYATINI KAYBETTİ
Galatasaray'da 40 yıl boyunca masörlük yapan Erhan Kazancı, hayatını kaybetti.
Galatasaray Kulübünün emektar isimlerinden masör Erhan Kazancı hayatını kaybetti.
Haber UltrAslan resmi twitter hesabından böyle duyuruldu:
"Erkan Kazancı'ya Allah'tan rahmet, camiamıza ve ailesine başsağlığı dileriz."
GALATASARAY'DA 40 YIL ÇALIŞTI
Galatasaray futbol takımına 40 yıl hizmet eden Erhan Kazancı, 2010 yılında Futbol Masörleri ve Masözleri Derneğinin derneğinin başkanlığına seçilmişti.
Kaynak: haberinburada
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