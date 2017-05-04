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galatasaray'ın 16'lık rekortmeni: demirkan demir

GALATASARAY'IN 16'LIK REKORTMENİ: DEMİRKAN DEMİR

14 yaşında Derya Büyükuncu'nun 25 yıldır geçilemeyen Türkiye rekorunu kıran Demirkan Demir, bu yıl 16 yaşında katıldığı Macaristan'daki dünya şampiyonasında bir Türkiye rekoru daha kırdı.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 11:22
Puan Ver : Galatasaray'ın 16'lık Rekortmeni: Demirkan Demir(10/10)12


Derya Büyükuncu'nun 1990 yılında kırdığı ve 25 yıldır sahibi olduğu 2.14.59'luk rekorunu 14 yaş 200 metre karışık seçme ve final yarışlarında 2015 yılında 2 kez üst üste kıran Demirkan Demir, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Nisan ayında düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre karışık dünya ikincisi ve 100 metre kurbağalamada dünya birincisi olarak Türkiye rekorunu da kırdı.



9 YILDIR GALATASARAY'DA



Demirkan Demir, şampiyonanın ardından antrenmanlarını sürdürüyor. Yüzmeye 3 yaşında adım atan, başarıya giden yola Doçent Çiğil Gün Güler'le başlayan Demir, 9 yıldır Galatasaray Kulübü'nde. Demirkan Demir, antrenman öncesinde, Macaristan'daki şampiyona hakkında bilgi verirken, yarışlara nasıl hazırlandığını da anlattı. Demir, "100 metre kurbağalamada dünya şampiyonu oldum, altın madalya aldım, 50 metre kurbağalamada üçüncü oldum bronz madalya aldım ve 200 metre karışıkta da gümüş madalya aldım" dedi.



HEDEF OLİMPİYATLAR



Demir, 100 metre kurbağalamada Türkiye rekoru kırdığını belirterek, "Önümüzdeki birkaç uluslararası yarış var. Onlarla beraber olimpiyat olur diyorum, her sporcunun hayal ettiği gibi. Haftada 9 antrenmanım var. Pazar günü tatil günüm. Haftanın 3 günü çift antrenman, antrenmanlardan sonra haftada 3 gün kara antrenmanı yapıyorum" şeklinde konuştu.



"ÇOK DİSİPLİNLİ VE BAŞARILI BİR SPORCU"



Demirkan Demir'in antrenörlerinden Nükhet Özgör, "Çok disiplinli ve başarılı bir sporcu. Yoğun bir sezon geçirdi. Haftada 9 antrenman, hem okul öncesi ham okul sonrası, yaklaşık 2 saat ortalama ile bir antrenman süreci geçirdi. Bunun karşılığını da bu sezon aldık. Güzel bir müsabaka geçirdi, hem şampiyonluk hem de Türkiye rekoru ile taçlandırdı bunu. Özveri, kendi sonucunu gösterdi diyelim. Demirkan uzun süredir, kendi derecelerini geliştirerek hem de rekorları yenileyerek devam ediyor. Böyle devam etmesinden yana bizim de düşüncelerimiz, böyle de olacağına inanıyoruz zaten. Biz de heyecanla başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.



 



kaynak:sabah








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