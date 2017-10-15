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Galatasaray'ın 11 Yabancıyla Sahaya Çıkmasına Mehmet Demirkol Espriyle Yaklaştı
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Galatasaray'ın 11 Yabancıyla Sahaya Çıkmasına Mehmet Demirkol Espriyle Yaklaştı

GALATASARAY'IN 11 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKMASINA MEHMET DEMİRKOL ESPRİYLE YAKLAŞTI

Konyaspor maçına 11 yabancı oyuncuyla çıkan Galatasaray eleştirilirken, yorumcu Mehmet Demirkol konuya esprili bir dille yaklaştı.

Tarih : 15 Ekim 2017, 19:10
Puan Ver : Galatasaray'ın 11 Yabancıyla Sahaya Çıkmasına Mehmet Demirkol Espriyle Yaklaştı(9/10)5

Yazar ve yorumcu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkardığı futbolcuların hepsinin yabancı olması konusundaki eleştirilere ilginç bir karşılık verdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın ilk 11'deki bütün futbolcuları yabancıydı.

PAYLAŞIMI BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Son dönemde yaşanan 'yabancı kuralı' tartışmaları sonrasında Galatasaray'ın sahaya tamamı yabancı oyunculardan kurulu kadroyla çıkması bazı çevrelerce eleştiri konusu oldu.

Yazar Mehmet Demirkol ise Twitter hesabından konuyla ilgili esprili bir yorumda bulunurken, yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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