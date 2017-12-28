GALATASARAY'I UEFA KORKUSU SARDI
Galatasaray, UEFA'dan ceza almamak için 31 Ocak'a kadar 120 milyon lira ödemek zorunda. Sarı-kırmızılılar bu parayı ödeyemezse, ciddi yaptırımla karşılaşacak.
20 Ocak'ta göreve gelecek yönetimin, 10 gün içinde 120 milyon liralık ödeme yapma zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle Duygun Yarsuvat geri adım attı, aday olmayacağını söyledi. Dursun Özbek'in sadece Mustafa Cengiz ile yarışacağı belirtildi.
Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak kongre için çalışmalar sürerken, başkan Dursun Özbek'in dikkat çektiği ancak ayrıntılarını vermediği tablo ortaya çıktı. Çünkü göreve gelecek olan yönetim, ocak ayı sonuna kadar yaklaşık 120 milyon liralık bir ödeme yapması gerekiyor.
120 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILMASI GEREKİYOR
Galatasaray Kulübü'nün 31 Ocak'ta UEFA'ya vereceği borçsuz kağıdı için 120 milyon lira ödeme zorunluluğu adaylığı düşünen isimler üzerinde büyük baskı oluşturdu. Galatasaray bu borçsuzluk kağıdını alamaması halinde UEFA'dan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı vurgulandı. Dursun Özbek'in en önemli vaatleri arasında bu paranın ödenmesinin yattığı dile getirildi.
Kaynak: haberinburada
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