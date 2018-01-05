Süper Lig, ekiplerinden Antalyaspor'da yeni teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına sağanak yağmur altında çıktı.

Süper Lig'de ilk devreyi 17 puanla 14. sırada tamamlayan Antalyaspor'da Brezilyalı teknik adam Leonardo Araujo'nun yerine göreve getirilen deneyimli Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Döşemealtı Vehbi Konuk Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı. Hamzaoğlu, antrenman öncesi oyuncularıyla bir süre sohbet etti. Sağanak yağmur altında gerçekleştirilen antrenmana izinli bulunan Samuel Eto'o, Nasri, Vainqueur, Chico, Diego, Charles katılmadı. Öte yandan sezon başında Noveç'in Rosenborg ekibine kiralanan Jevtovic, takımla antrenmana katıldı. Düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile son buldu.

"BU TAKIMIN İYİ ŞEYLER YAPACAĞINA İNANIYORUZ"

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeni yılın ilk gününde Antalyaspor'a geldiğini ve ilk antrenmanına çıktığını söyledi. Antalyaspor'un potansiyeli ve gücü olan bir ekip olduğunun altını çizen Hamzaoğlu, "Biz de Antalyaspor'a katkı vermek için buradayız. Bize inananlara, güvenenlere ve camiaya mahcup olmayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya geldik, bundan herkes emin olabilir. Artık gücümüz nereye kadar yeterse biz çalışacağız. Bu takımın iyi şeyler yapacağına inanıyoruz. Bu şehrin daha büyük başarıları yaşayabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"GALATASARAY'DAN OYUNCU ALMIYORUM"

Devre arası olunca doğal olarak transferin konuşulduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Ben Galatasaray'dan bir sürü oyuncu alıyormuşum. Bunların hiçbirine itibar edilmemesini istiyorum. Bizim tabi ki önceliğimiz oyuncularımızı yakından tanımak. Onlarla birlikte çalışmak. İhtiyaçlarımızın ne kadarını kendi içimizden tamamlayabiliriz bunu görmek istiyoruz. Bunu çözemezsek o zaman transfer yoluna başvuracağız. Öncelikle bizim hedefimiz mevcut kadromuzu en verimli şekilde kullanmaktır" dedi.

"NASRİ KONUSUNDA YÖNETİMİN TAVRI ÖNEMLİ"

Samir Nasri'nin valizini toplayarak Antalya'dan ayrıldığı iddialarına Hamzaoğlu, "Bazı oyuncuların verilmiş izinleri alınmış biletleri vardı. Biz bunları iptal etmedik. Aileleri ile vakit geçirme hakları var. Rahat şekilde buraya gelsinler, ondan sonra ciddi şekilde çalışacağız. Nasri ile ilgili karar yönetim kurulunun tasarrufundadır. Biz sahaya çıkan her oyuncumuza katkı sağlamak için çalışacağız. Yönetimin Nasri ile ilgili alacağı tavır önemli" değerlendirmesini yaptı.

"ÖNCELİĞİMİZ TRANSFER DEĞİL"

Takımla ilgili tespitleri olduğunu fakat ilk önceliklerinin transfer olmadığının altını çizen Hamza Hamzaoğlu, "Öncelikle takımın için ihtiyaçlarımızı karşılayabilir miyiz, performanslarını yukarı çekebilir miyiz. Bunun için çalışacağız. Eksiğimiz olursa çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ligde puan olarak bir hedef belirlemedik. Ama bundan daha iyi yerde olmalıyız. Buna inanıyoruz, olabiliriz. Kadro gücümüz ve camiamız var. Aynı kadro başarı yakaladı. Biz yeniden bu arkadaşlarımızla ciddi çalışmayla Antalyaspor'u hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"BURAYA GELİRKEN TEREDDÜT YAŞAMADIM"

Başkan olmamasına rağmen Antalyaspor'a gelmekte bir tereddüt yaşamadığına değinen Hamzaoğlu, "Tesislerin açılışına da geldim. Hazır bir camia var. Umuyorum ki biz doğru kulübe geldik. Biz de Antalyaspor için doğru hocalarızdır. Sözleşme sürecim 1.5 yıl. Bir yönetim yoktu biz gelirken. Yeni gelecek yönetim bizi istemezse sorun çıkarmayacağım." şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada