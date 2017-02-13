

TEMSA Maraton, Süper Lig takımlarının tercihi olmaya devam ediyor. Türkiye ve Avrupa'da tarihi başarılara ve 4 yıldıza sahip olan ülkemizin köklü kulüplerinden Galatasaray'ı, Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu'nda şampiyonluğa TEMSA'nın özel dizayn ile üretimini gerçekleştirdiği Maraton taşıyacak.







Galatasaray ve TEMSA iş birliğine yönelik 3 yıllık sponsorluk anlaşmasının imza töreni, 13 Şubat Pazartesi günü Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik ve Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Selçuk İnan'ın katılımı ile Türk Telekom Arena'da gerçekleştirildi.







ÖZBEK: "İKİ ÖNEMLİ MARKANIN ANLAŞMASI"







Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye'nin çok önemli iki markasının bir araya geldiğini belirterek, "Galatasaray'ı anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin dünyada en çok tanınan markası. Taraftarlarına sayısız mutluluklar yaşatmış, milyonlarca taraftarı olan bir kulüp. 112 yıllık geçmişi başarılarla dolu bir kulüp. Türkiye'ye sayısız sporcu kazandıran bir kulüp Galatasaray. 1905'te Ali Sami Yen'in kurduğu günden bu yana başarılarla dolu bir 112 yıl. Diğer tarafta TEMSA gibi, dünyanın 60'ı aşkın ülkesinde bayrağımızı dalgalandıran, iftihar edilmesi gereken bir firma. Galatasaray olarak bu işbirliğinin her iki camiaya da hayırlı olmasını diliyorum. Herkes çok iyi hatırlar, daha önce şehirlerarası seyahatlerde otobüslerin konforu ne derecedeydi, şu anda bambaşka bir noktada. Umuyorum ki Türkiye bu konu da dünya standartları üzerindedir ve TEMSA'nın da katkısı bunda en üst seviyededir" diye konuştu.







kaynak:sabah