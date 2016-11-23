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galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğimi tekrar anladım

GALATASARAY'I NE KADAR ÇOK SEVDİĞİMİ TEKRAR ANLADIM

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan, yardımcı antrenör Ayhan Akman ile yaşadığı sorunu çözdüklerini belirterek, "Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğimi tekrar anladım." dedi.

Tarih : 23 Kasım 2016, 17:14
Puan Ver : Galatasaray'ı Ne Kadar Çok Sevdiğimi Tekrar Anladım(9/10)9


Selçuk İnan: "Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğimi tekrar anladım'

Eurosport Türkiye ve AA tarafından



21 dakika önce



Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan, yardımcı antrenör Ayhan Akman ile yaşadığı sorunu çözdüklerini belirterek, "Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğimi tekrar anladım." dedi.



Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta görev vermediği ve ardından yardımcı antrenör Ayhan Akman ile yaşadığı tartışmayla gündemde yer alan tecrübeli futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe maçı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selçuk İnan, 6 yıldır formasını giydiği sarı-kırmızılı takımın kaptanı olduğunu vurgulayarak, "Hayatımda kimseye saygısızlık yapmadım. Bu benim karakterim, duruşum. Hiç kimseyle bugüne kadar problem yaşamadım. Yaşanan her başarının arkasında mutlaka kötü şeyler aranır. Fenerbahçe maçı bizim için çok önemliydi. Yıllardır orada kazanamıyorduk. Ben de gerçekten çok oynamak istiyordum ama oynamamayı asla sorun etmedim. Takım arkadaşlarıma yardımcı oldum. Sonuna kadar ısındım ve oyuna girmeyi bekledim. Son oyuncu değişikliğinde hocamız beni değil, Cavanda'yı oyuna aldı." diye konuştu.



 



kaynak:eurosport








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