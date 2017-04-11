GALATASARAY'I KAHREDEN ADEBAYOR GERÇEĞİ!
Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen Galatasaray'da, bu maçta hat-trick yapan Emmanuel Adebayor ile ilgili bir gerçek yeniden gündeme geldi.
Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0 gibi tarihi farkla yenilen Galatasaray'da Şubat ayında yapılan bir açıklama yeniden akıllara geldi.
Galatasaray'da mali genel kurul öncesi eleştiriler üzerine istifa eden Levent Nazifoğlu, devre arası transfer döneminin sonunda yaptığı açıklamalardan birinde Emmanuel Adebayor'un kendilerine teklif edildiğini söylemişti.
kaynak:sabah
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