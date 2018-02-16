GALATASARAY'I ELEYEN ÖSTERSUNDS'UN PERİ MASALINI MESUT BİTİRDİ
UEFA Avrupa Liginde Galatasaray'ı eleyen Östersunds, evinde Arsenal'a 3-0 mağlup oldu ve tur atlama şansını mucizelere bıraktı.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ı eleyen ve daha sonra gruptan da çıkmayı başaran Östersunds, son 32 turunda İngiliz devi Arsenal'i konuk etti. Mücadeleye çok hızlı başlayan Arsenal, 13. dakikada Monreal'in fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti.
SONUCU MESUT BELİRLEDİ
24. dakikada Papagiannopoulos'un kendi kalesine attığı golle skor 2-0'a geldi. İkinci yarıda ise sahneye çıkan Mesut Özil, 58. dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. (0-3)
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 22 Şubat Perşembe günü Londra'da oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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