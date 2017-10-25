Galatasaray, derbide hakeme atılan yabancı maddelerle ilgili PFDK'daki savunmasını, Fenerbahçe - Başakşehir maçında Volkan Babacan'a atılan yabancı maddelerle yapacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği derbi mücadelede taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaraylı taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler, maçın yardımcı hakemlerinden Tarık Ongun'a isabet etti. Bu olaylar sebebiyle Sarı Kırmızılı kulüp, Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 52. maddesi gereğince PFDK'ya sevk edildi.

EN HAFİF CEZA, PARA CEZASI

Talimatnamede yer alan bu maddeye göre Galatasaray'a;

1 - Para cezası2 - Saha kapama ve seyircisiz oynama3 - Bu maddelere ek olarak olayların ağırlığına ve oluşumuna göre olaylara karışan taraftarların bulunduğu blok ya da bloklara giriş yapan seyircinin passoliglerinin bloklanması şeklinde uygulanabilinir ve müsabakaya girişleri engellenebilinir" cezaları verilebilir.

GALATASARAY, ÖRNEK OLARAK VOLKAN BABACAN'I GÖSTERECEK

Galatasaray, saha kapatma cezası verilmemesi için Fenerbahçe-Başakşehir maçını örnek gösterek savunma yapacak. Fenerbahçe ile Başakşehir'in 4. haftada karşı karşıya geldiği maçta benzer bir olay yaşanmış, Kadıköy'de konuk takım kalecisi Volkan Babacan'a tribünden atılan yabancı madde isabet etmişti. PFDK bu olayın ardından 6. haftada evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe'ye 100 bin TL para cezası ve tribün kapama cezası uyguladı. Galatasaraylı yetkililer, bu cezayı emsal göstererek PFDK'ya savunma sunacak.

Kaynak: haberinburada