GALATASARAY'I AVRUPA DIŞINA İTEN ÖSTERSUNDS TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR
Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı da kupa dışına iten Östersunds, gruplardaki üçüncü maçında da yenilmedi.
Sahasında Atletic Bilbao'yu konuk eden Östersunds, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve grupta puanını 7'ye çıkardı. Bilbao ise puanını 2 yaptı.
ÖSTERSUNDS SEZON BAŞINDA GALATASARAY'I KUPA DIŞINA İTMİŞTİ
Sezon başında UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasary'ın rakibi olan İsveç temsilcisi Östersunds, ilk maçı evinde 2-0 kazanmış, İstanbul'daki maçtan ise 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
İsveç temsilcisi bu sonuçlarla Galatasaray'ı kupa dışına itmişti.
Kaynak: haberinburada
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