GALATASARAY'I 2-1 YENEN TRABZONSPOR, RAKİBİNE SOSYAL MEDYADAN GÖNDERME YAPTI
Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup eden Trabzonspor sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takıma gönderme yaptı. Trabzonspor, paylaşımında "Tarih tekerrürden ibarettir." dedi.
Bordo mavililer, bu sezon ligde ilk kez yenilen Galatasaray'a gazete manşetli cevap verdi: "Tarih tekerrürden ibarettir."
Trabzonspor'un Twitter hesabından Galatasaray'a: "Yenilmeyen takım yoktur, Trabzonspor'la oynamayan takım vardır"
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar