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Galatasaray'ı 2-1 Yenen Trabzonspor, Rakibine Sosyal Medyadan Gönderme Yaptı

GALATASARAY'I 2-1 YENEN TRABZONSPOR, RAKİBİNE SOSYAL MEDYADAN GÖNDERME YAPTI

Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup eden Trabzonspor sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takıma gönderme yaptı. Trabzonspor, paylaşımında "Tarih tekerrürden ibarettir." dedi.

Tarih : 29 Ekim 2017, 23:40
Puan Ver : Galatasaray'ı 2-1 Yenen Trabzonspor, Rakibine Sosyal Medyadan Gönderme Yaptı(10/10)6

Bordo mavililer, bu sezon ligde ilk kez yenilen Galatasaray'a gazete manşetli cevap verdi: "Tarih tekerrürden ibarettir."

Trabzonspor'un Twitter hesabından Galatasaray'a: "Yenilmeyen takım yoktur, Trabzonspor'la oynamayan takım vardır"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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