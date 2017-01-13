Forvet adaylarının konuşulduğu yönetim toplantısında Başkan Özbek'in, Adebayor için Drogba örneğini verdiği ve “Riske girmeye değer” ifadesini kullandığı bildirildi.



Forvet adaylarının konuşulduğu yönetim toplantısında Başkan Özbek'in, Adebayor için Drogba örneğini verdiği ve “Riske girmeye değer” ifadesini kullandığı bildirildi. Togolu yıldızın 1 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon euro ücrete “Evet” demeye hazır olduğu ifade edildi.