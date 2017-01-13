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galatasaray'dan yılın bombası

GALATASARAY'DAN YILIN BOMBASI

Forvet adaylarının konuşulduğu yönetim toplantısında Başkan Özbek'in, Adebayor için Drogba örneğini verdiği ve “Riske girmeye değer” ifadesini kullandığı bildirildi.

Tarih : 13 Ocak 2017, 14:04
Puan Ver : Galatasaray'dan Yılın Bombası(6/10)8


Forvet adaylarının konuşulduğu yönetim toplantısında Başkan Özbek'in, Adebayor için Drogba örneğini verdiği ve “Riske girmeye değer” ifadesini kullandığı bildirildi. Togolu yıldızın 1 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon euro ücrete “Evet” demeye hazır olduğu ifade edildi.








Etiketler: Galatasaray  Dan  Yılın  Bombası    haber

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