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Galatasaray'dan Tudor'a Teklif Yok
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galatasaray'dan tudor'a teklif yok

GALATASARAY'DAN TUDOR'A TEKLİF YOK

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Teknik Direktör Igor Tudor'un Galatasaray ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tankut, "Ne hocamıza ne de bize gelen bir teklif yok" dedi.

Tarih : 13 Şubat 2017, 15:07
Puan Ver : Galatasaray'dan Tudor'a Teklif Yok(6/10)7


Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Teknik Direktör Igor Tudor'un Galatasaray ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tankut, "Ne hocamıza ne de bize gelen bir teklif yok" dedi.








Etiketler: Galatasaray  Dan  Tudor  A  Teklif  Yok    haber

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