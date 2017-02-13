GALATASARAY'DAN TUDOR'A TEKLİF YOK
Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Teknik Direktör Igor Tudor'un Galatasaray ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tankut, "Ne hocamıza ne de bize gelen bir teklif yok" dedi.
Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Teknik Direktör Igor Tudor'un Galatasaray ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tankut, "Ne hocamıza ne de bize gelen bir teklif yok" dedi.
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