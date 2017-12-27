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Galatasaray'dan Sonra Bir Yardım Eli Daha Geldi

Galatasaray'dan sonra bir yardım eli daha geldi

GALATASARAY'DAN SONRA BİR YARDIM ELİ DAHA GELDİ

İngiliz ekibi Arsenal, Galatasaray'ın yardım edeceğini açıkladığı Emmanuel Eboue'ye destek çıktı. Kulüp yetkilisi, "Duyduklarımız için çok üzüldük." dedi.

Tarih : 27 Aralık 2017, 23:40
Puan Ver : Galatasaray'dan Sonra Bir Yardım Eli Daha Geldi(9/10)5

Eşinden ayrıldığını her şeyini kaybettiğini yakında evsiz kalacağını açıklayan Eboue intiharın eşiğinde olduğunu açıklamıştı. Galatasaray'dan gelen yardım teklifleri dış basının gündemine gelmiş gazetelerde yer bulmuştu.

ARSENAL DA HAREKETE GEÇTİ

CNN Türk'ün haberine göre; Eboue'nin eski kulüplerinden istediği yardımın ardından Galatasaray'ı takiben harekete geçen ikinci kulüp Arsenal oldu. 2005-2011 tarihleri arasında Topçular'ın formasını giyen Eboue için Daily Mail, Arsenal kulübü yetkilileriyle temasa geçti.

Kulüp yetkilisi 'Duyduklarımız için çok üzüldük. Ona bir şekilde yardımcı olmak istiyorum' diye açıklama yaptı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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