

İngiltere'nin Daily Mirror gazetesi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un İspanyol futbolcusu Roberto Soldado için Galatasaray'ın 9 milyon Sterlinlik teklifte bulunduğunu iddia ederken, "Tottenham, Galatasaray 2 milyon Sterlin daha verirse Soldado'yu satacak" ifadesini kullandı.







Galatasaray'ın istenilen parayı yüksek bulup Robin Van Persie'den vazgeçmesi üzerine Manchester United'ın yıldız futbolcusunun peşine Fenerbahçe'nin düştüğünü öne süren Daily Mirror, Galatasaray'ın 2 milyon Sterlin daha vermesi halinde Tottenham'ın, Soldado'yu Galatasaray'a vermeye hazır olduğunu yazdı. İspanyol futbolcunun satışı için Galatasaray ile yapılan ilk pazarlıklarda İngiliz kulübün 15 milyon Sterlin istediğini öne süren gazete, sarı kırmızılı kulübün ise 9 milyon Sterlin teklif ettiğini belirtti. Roberto Soldado'nun maaşından kurtulmak istediği ileri sürülen Tottenham'ın, Soldado'yu 11 milyon Sterlin'e Galatasaray'a vermeye hazır olduğu ifade edildi.