Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Galatasaray'dan şok iddia: Aykut Kocaman'ın bir bildiği varmış demekki

GALATASARAY'DAN ŞOK İDDİA: AYKUT KOCAMAN'IN BİR BİLDİĞİ VARMIŞ DEMEKKİ

Trabzonspor yenilgisinin ardından sert açıklamalar yapan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Puan farkı suni derken Aykut Kocaman'ın bir bildiği varmış demekki" dedi.

Tarih : 30 Ekim 2017, 00:20
Puan Ver : Galatasaray'dan Şok İddia: Aykut Kocaman'ın Bir Bildiği Varmış Demekki(10/10)6

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Trabzonspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

Cenk Ergün, hakemlerin kararlarını sert bir dille eleştiriken, yabancı kuralı ve geçtiğimiz hafta derbideki hakem kararlarıyla ilgili de konuştu.

İşte Cenk Ergün'ün maç sonundaki sert ifadeleri:

"8 YABANCIYLA ÇORUM MAÇINA ÇIKINCA NE OLUYOR"

"Maçı yöneten insanın bu şekilde yönetmemesi lazım. 6 oyuncu değişti. Atılan oyuncular… Feghouli'nin pozisyonu 40 defa seyredersiniz. Neden Olcay'a kırmızı çıkmıyor. Biliyor atılacağını. Geçen hafta da böyleydi. Bu sistemi yönetenlerin bunu çözmesi lazım. İlla bağıranın yanına mı dönecek bir sistem? Maçın ilk yarısında Fernando'nun pozisyonu. Kart yok. Orta sahada olunca kart verilmiyor mu? Geçen hafta da 30 dakikada 3 sarı kart. Düt, düt, düt, düt fauller… Kötü oynamamıza rağmen golü attık. Kartla adaletli dağıtılsın. Nelerin olduğunu biliyoruz. 2 maç bir maça iniyor, talimatlar değişiyor. Kimi koruyoruz? Ondan sonra yerli-yabancı oyuncu… 8 yabancıyla Çorum maçına çıkınca ne oluyor?"

"YABANCI KURALININ BÖYLE DEVAM ETMESİ LAZIM"

"Hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz. Dışarıda adam bana geliyor diyor ki, 'Aman dikkat edin, sizi doğrayacaklar'. Bana diyen, ona da diyor."

"Eren Derdiyok da İsviçre Milli Takımı'nın forveti, bu ligi domine etmiş bir adam. İş oraya kadar gelmiyor ki."

"Yabancı kuralı böyle devam ediyor. Seneye de böyle devam etmesi lazım. Şimdi bu konuşanlar devre arasında 11 Türk toplayıp maçlara 11 Türk oyuncuyla mı çıkacaklar?"

"AYKUT KOCAMAN'IN BİR BİLDİĞİ VARMIŞ"

Aykut Kocaman'ın puan farkı suni yorumuyla alakalı Cenk Ergün: "Aykut Kocaman'ın bildiği bir şey varmış demek ki." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Dan  Şok  İddia  Aykut  Kocaman  In  Bir  Bildiği  Varmış  Demekki  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER