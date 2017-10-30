Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Trabzonspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

Cenk Ergün, hakemlerin kararlarını sert bir dille eleştiriken, yabancı kuralı ve geçtiğimiz hafta derbideki hakem kararlarıyla ilgili de konuştu.

İşte Cenk Ergün'ün maç sonundaki sert ifadeleri:

"8 YABANCIYLA ÇORUM MAÇINA ÇIKINCA NE OLUYOR"

"Maçı yöneten insanın bu şekilde yönetmemesi lazım. 6 oyuncu değişti. Atılan oyuncular… Feghouli'nin pozisyonu 40 defa seyredersiniz. Neden Olcay'a kırmızı çıkmıyor. Biliyor atılacağını. Geçen hafta da böyleydi. Bu sistemi yönetenlerin bunu çözmesi lazım. İlla bağıranın yanına mı dönecek bir sistem? Maçın ilk yarısında Fernando'nun pozisyonu. Kart yok. Orta sahada olunca kart verilmiyor mu? Geçen hafta da 30 dakikada 3 sarı kart. Düt, düt, düt, düt fauller… Kötü oynamamıza rağmen golü attık. Kartla adaletli dağıtılsın. Nelerin olduğunu biliyoruz. 2 maç bir maça iniyor, talimatlar değişiyor. Kimi koruyoruz? Ondan sonra yerli-yabancı oyuncu… 8 yabancıyla Çorum maçına çıkınca ne oluyor?"

"YABANCI KURALININ BÖYLE DEVAM ETMESİ LAZIM"

"Hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz. Dışarıda adam bana geliyor diyor ki, 'Aman dikkat edin, sizi doğrayacaklar'. Bana diyen, ona da diyor."

"Eren Derdiyok da İsviçre Milli Takımı'nın forveti, bu ligi domine etmiş bir adam. İş oraya kadar gelmiyor ki."

"Yabancı kuralı böyle devam ediyor. Seneye de böyle devam etmesi lazım. Şimdi bu konuşanlar devre arasında 11 Türk toplayıp maçlara 11 Türk oyuncuyla mı çıkacaklar?"

"AYKUT KOCAMAN'IN BİR BİLDİĞİ VARMIŞ"

Aykut Kocaman'ın puan farkı suni yorumuyla alakalı Cenk Ergün: "Aykut Kocaman'ın bildiği bir şey varmış demek ki." dedi.

Kaynak: haberinburada