

Portekizli yıldızın 2017-18 sezonunun sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için bir süredir menajeriyle pazarlık halinde olan Özbek yönetimi, görüşmelerden sonuç alamadı.





Bunun üzerine gelecek sezonun sonunda serbest kalacak oyuncularını bedavaya kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılı kurmayların, 23 yaşındaki yıldıza gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı aldıkları ve cazip bir öneri gelmesi durumunda Bruma'yı satacakları öğrenildi.



HEDEF 20 MİLYON EURO!



Ünal Aysal döneminde 10 milyon Euro artı bonuslarla transfer ettiği Bruma'dan kar etmek isteyen G.Saray, genç oyuncuyu en az 20 milyon Euro'luk bir bedelle satmayı planlıyor.







kaynak:habertürk

