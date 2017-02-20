Zap Bölgesi'ne Hava Harekatı: 11 Terörist Öldürüldü
Ev Alana 15 Bin 575 Lira
Türkiye Kendi Uydusunu Üretip Uzaya Fırlatacak!
Tarkan'dan Veto Yediler
Aspirin Maskesiyle Sivilcelerden Kurtulun!
Afganistan'da 25 Çocuk Hayatını Kaybetti
Chp Olmayan Düzenlemeleri Varmış Gibi Gösteriyor
O Sürücülerin Primi 400 Tl'ye İnecek!
Suikastçı Hainler Hakim Karşısına Çıkıyor!
Galatasaray'dan Şok Bruma Kararı!
Meteorolojiden Buzlanma Ve Don Uyarısı
Otoparklarda Yeni Dönem!
Tsk: 27 Deaş Terör Mensubu Etkisiz Hale Getirilmiştir
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne Çirkin Saldırı
Hindistan Uzaya Aynı Anda 104 Uydu Gönderdi
Xiaomi Redmi Note 4X Çok Yakında Satışta
Galaxy S6 Android 7.0 Nougat Güncellemesinin Çıkış Tarihi Belli Oldu
Pokemon Go: Second Generation Resmiyete Kavuştu
Drone İle Teslimat Paraşüt Desteği İle Olacak
Afyon'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı!

galatasaray'dan şok bruma kararı!

GALATASARAY'DAN ŞOK BRUMA KARARI!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İgor Tudor'un Rize deplasmanına götürmediği Bruma'nın sözleşme imzalamaya yanaşmadığı için sezon sonunda satılmasına karar verildiği ortaya çıktı.

Tarih : 20 Şubat 2017, 09:26
Puan Ver : Galatasaray'dan Şok Bruma Kararı!(9/10)7



Portekizli yıldızın 2017-18 sezonunun sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için bir süredir menajeriyle pazarlık halinde olan Özbek yönetimi, görüşmelerden sonuç alamadı.




Bunun üzerine gelecek sezonun sonunda serbest kalacak oyuncularını bedavaya kaptırmak istemeyen Sarı-Kırmızılı kurmayların, 23 yaşındaki yıldıza gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı aldıkları ve cazip bir öneri gelmesi durumunda Bruma'yı satacakları öğrenildi.



HEDEF 20 MİLYON EURO!

Ünal Aysal döneminde 10 milyon Euro artı bonuslarla transfer ettiği Bruma'dan kar etmek isteyen G.Saray, genç oyuncuyu en az 20 milyon Euro'luk bir bedelle satmayı planlıyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Galatasaray  Dan  Şok  Bruma  Kararı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER