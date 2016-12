Galatasaray, Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink ile yola devam etme kararı alındığını açıklayıp, teknik direktör sorununu çözdü. Ancak bu defa da Sneijder krizi patlak verdi. Uzun süredir satılması gündemde olan ve haziran başında yaptığı açıklamalarla yönetime ateş püsküren yıldız futbolcu, hiçbir geçerli sebebi olmamasına rağmen İstanbul'a gelmedi. Sarı-kırmızılı takım dün sabah 09:30'da Florya'da bir araya geldi. Sneijder ise kulübe “Özel işlerim var” mesajı gönderdi. Bu hareket G.Saray Başkanı ve kurmaylarını öfkelendirdi. Dursun Özbek'in, Hollandalının menajerini arayıp, “En geç pazartesi burada olsun, burası dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çiftlik değil” dediği öğrenildi.







Wesley'den Riekerink'e…







Gerilim artarken Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in de vatandaşıyla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Hollandalı hocanın, “Üzerimde çok büyük sorumluluk var. Beni yalnız ve zor durumda bırakmayacağını umuyorum” dediği, 32 yaşındaki futbolcunun ise, “Galatasaray'ın büyüklüğünün farkındayım. Ama benim de kim olduğum unutuluyor. Ben bir yıldızım ve herkes ona göre hareket etmeli. Seni de zor durumda bırakmak istemem” şeklinde karşılık verdiği ifade edildi.







‘Evet dersen iş biter'







M.United'ın yeni teknik patronu Jose Mourinho'nun da Sneijder ile görüştüğü ortaya çıktı. Daha önce İtalyan Inter kulübünde birlikte çalışan ve aralarında ağabey-kardeş ilişkisi olan iki ismin dirsek temasında olduğu ve Portekizli çalıştırıcının “Seni takımımda görmek istiyorum. Sen evet dediğin an, yetkililerle görüşürüm” dediği, Hollandalının ise eski hocasından süre istediği belirtildi.







Her gün için ayrı ceza







Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Galatasaray'da Sneijder, çalışmalara katılmadı. Sarı-kırmızılı kulüp disiplin yönetmeliği gereği Hollandalıya para cezası kesecek. Cezanın miktarı Sportif A.Ş.'nin ilk toplantısında belirlenecek. Sneijder'e, antrenmana gelmediği her gün için ayrı ceza verilecek.







Kupa ve takımla iletişim etkiledi







Galatasaray'ın devam kararı aldığı teknik direktör Riekerink realist sözler kullandı: “Geçen sezon sonunda Galatasaray'da teknik direktör adaylarının olduğunu biliyordum. Normalde genç takımla devam edecektim ama Türkiye Kupası şampiyonluğu ve oyuncularla iletişimim bu kararı etkiledi” dedi.







Emrah Florya'da







Galatasaray, Antalyaspor'la olan sözleşmesi sona eren ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Emrah Başsan transferinde artık sona geldi. 23 yaşındaki oyuncu dün yönetimle tesislerde son bir görüşme gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.